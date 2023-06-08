Чемпион мира: Ливерпуль подписал лидера с команды бывшего тренера Шахтера 8 июня, 19:00 Алексис Мак Аллистер с семьей (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Английский клуб официально сообщил о том, что подписал центрального полузащитника Брайтона Алексиса Мак Аллистера.

«Мерсисайдцы» проинформировали о том, что заключили с аргентинцем долгосрочный контракт. Футболист будет выступать под 10 номером.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Ливерпуль активировал клаусулу в размере 35 миллионов фунтов.

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Alexis will become the seventh Argentinian to represent Liverpool 🇦🇷



A photo thread of our new Red 🧵 pic.twitter.com/tPabIqSdBv — Liverpool FC (@LFC) June 8, 2023

«Ощущение невероятное, мечта стала реальностью. Рад быть здесь и с нетерпением жду начала.

Это был фантастический год для меня — чемпионат мира, то, чего мы достигли с Брайтоном, — но теперь пора подумать о Ливерпуле и пытаться каждый день быть лучшим игроком и лучшим человеком", — заявил Мак Аллистер.

Напомним, 24-летний футболист выступал за Брайтон с 2019 года. За это время Алексис провел за команду 112 матчей, в которых забил 20 голов и выполнил девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что звездный украинский футболист вошел в антирейтинг трансферов АПЛ.

Напомним, легендарный Ибрагимович завершил карьеру футболиста.