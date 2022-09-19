Украинский легионер эффектно забил дебютный гол за венгерский клуб и отпраздновал в стиле Роналду — видео 19 сентября, 23:46 Макаренко помог Фехервару выйти в 1/16 финала Кубка Венгрии (Фото:ФК Фехервар)

Экс-футболист киевского Динамо Евгений Макаренко забил первый гол за венгерский Фехервар.

Украинский футболист отметился голом в матче 1/32 финала Кубка Венгрии против Керюлети.

На 88-й минуте Макаренко отправил мяч в угол ворот с дальней дистанции, после чего отпраздновал в стиле звезды Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

Видео дня

Этот гол стал для Макаренко первым Фехерваром.

Фехервар победил со счетом 5:2 и вышел в 1/16 финала.

Следует отметить, что в матче также сыграли украинцы Богдан Леднев, которого заменили сразу после перерыва, и Артем Шабанов, который вышел в старте и покинул поле на 60-й минуте.



Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.