Украинский легионер эффектно забил дебютный гол за венгерский клуб и отпраздновал в стиле Роналду — видео
Макаренко помог Фехервару выйти в 1/16 финала Кубка Венгрии (Фото:ФК Фехервар)
Экс-футболист киевского Динамо Евгений Макаренко забил первый гол за венгерский Фехервар.
Украинский футболист отметился голом в матче 1/32 финала Кубка Венгрии против Керюлети.
На 88-й минуте Макаренко отправил мяч в угол ворот с дальней дистанции, после чего отпраздновал в стиле звезды Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.
Этот гол стал для Макаренко первым Фехерваром.
Фехервар победил со счетом 5:2 и вышел в 1/16 финала.
Следует отметить, что в матче также сыграли украинцы Богдан Леднев, которого заменили сразу после перерыва, и Артем Шабанов, который вышел в старте и покинул поле на 60-й минуте.
Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн.
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