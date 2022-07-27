Макгрегор и Мейвезер близки к подписанию контракта о реванше — СМИ 27 июля, 18:08 Реванш между Мейвезером и Макгрегором может состояться в следующем году. (Фото:Конор Макгрегор via Twitter)

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор и легендарный боксер Флойд Мейвезер близки к завершению соглашения о реванше, сообщает The Sun.



По информации источника, бой может быть не выставочным, а официальным, но для этого нужно, чтобы Мейвезер согласился на условия Макгрегора.

"Конор согласится на бой только в том случае, если Флойд захочет поставить на кон свой профессиональный рекорд. Потому поединок будет не выставочным, а официальным. Он пройдет в весе 70,3 кг. Это то, что мы сейчас знаем", – сообщает источник.

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Источник утверждает, что обе стороны согласовали личные условия и соглашение очень близко к завершению.

«На данный момент есть споры о количестве раундов – команда Конора хочет 10 раундов. Но соглашение однозначно близко к завершению», — добавил источник.

Ожидается, что реванш Макгрегора и Мейвезера может состояться в марте 2023 года на Ближнем Востоке.

В 2017 году Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

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