Макгрегор и Мейвезер близки к подписанию контракта о реванше — СМИ

27 июля, 18:08
Реванш между Мейвезером и Макгрегором может состояться в следующем году. (Фото:Конор Макгрегор via Twitter)

Реванш между Мейвезером и Макгрегором может состояться в следующем году. (Фото:Конор Макгрегор via Twitter)

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор и легендарный боксер Флойд Мейвезер близки к завершению соглашения о реванше, сообщает The Sun.

По информации источника, бой может быть не выставочным, а официальным, но для этого нужно, чтобы Мейвезер согласился на условия Макгрегора.

"Конор согласится на бой только в том случае, если Флойд захочет поставить на кон свой профессиональный рекорд. Потому поединок будет не выставочным, а официальным. Он пройдет в весе 70,3 кг. Это то, что мы сейчас знаем", – сообщает источник.

Видео дня
Читайте также:

Мейвезер отправил Мура в нокдаун, однако победителя объявлено не было (Фото:InAbuDhabi via Twitter) Легендарный Мейвезер побил непобедимого боксера в выставочном поединке — видео

Источник утверждает, что обе стороны согласовали личные условия и соглашение очень близко к завершению.

«На данный момент есть споры о количестве раундов – команда Конора хочет 10 раундов. Но соглашение однозначно близко к завершению», — добавил источник.

Ожидается, что реванш Макгрегора и Мейвезера может состояться в марте 2023 года на Ближнем Востоке.

В 2017 году Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Флойд Мейвезер Конор Макгрегор

Эксклюзивы НВ

Дмитрий Тузов
Политический обозреватель, ведущий Радио НВ
Путин готовится к новой войне

Сейчас Путину нужно перемирие. На его путинских условиях. Но что дальше?

27 июля, 16:12
Мнения
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Три сценария поражения Кремля. Что происходит вокруг Херсона

Главный театр военных действий сейчас — юг и Херсон. Там будет решаться исход войны

27 июля, 11:20
Мнения
Лучшие б/у кабриолеты (Фото:СС)
С ветерком /
Пять лучших б/у кабриолетов до $8000 тыс.
27 июля, 07:07
Выбор авто
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X