«Он лучше, чем Мудрик». Журналист расхвалил игрока молодежной сборной Украины на Евро U-21 25 июня, 13:13 Максим Брагару (Фото:Instagram)

Украинский журналист Михаил Спиваковский выделил игрока одесского Черноморца и сборной Украины U-21 Максима Брагару. Футболист выполнил прострел в матче против Румынии (1:0), после которого игрок соперника отправил мяч в собственные ворота.

На youtube-канале ТаТоТаке Михаил отметил, что с точки зрения баланса игрок лучше Михаила Мудрика. Спиваковскому понравилось выступление Брагару в первом матче группового этапа Евро U-21 против Хорватии (2:0).

Видео дня

«Мне понравился в первом матче Брагару из Черноморца. С точки зрения баланса, Брагару лучше, чем Мудрик. На месте Ротаня всегда понимаешь, что получаешь от такого игрока. У Брагару был момент, как он с Крыськивым обыгрался в четыре касания, и они прошли всю оборону соперника».

Также журналист добавил, что точно уверен, что Брагару скоро выстрелит в цене.

«Это очень талантливый игрок, просто он пока не стоит 100 млн. Он как ружье, которое висит на стене — мы знаем, что выстрелит, но не знаем когда»,— сказал Спиваковский.

Ранее гендиректор Шахтера предсказал будущее Мудрика в Челси, назвав его важным оружием.

Также на нашем сайте можно посмотреть обзор матча молодежной сборной Украины против Румынии на Евро U-21.