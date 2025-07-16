Пятый украинец в команде. Защитник Динамо перешел в польский клуб

Игрок присоединился к Лехии на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение 21-летнего украинца рассчитано на сезон 2025/26.

В прошлом сезоне Дячук сыграл за Динамо 14 матчей и отметился одной результативной передачей.

Лехия завершила чемпионат Польши 2024/25 на 14-м месте.

Кроме Дячука, в команде уже играют четыре украинских футболиста — Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Антон Царенко и Богдан Вьюнник.

Ранее сообщалось, что во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов-2025/26 киевское Динамо сыграет против клуба Хамрун Спартанс из Мальты.