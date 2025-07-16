Пятый украинец в команде. Защитник Динамо перешел в польский клуб
Максим Дячук (Фото: ФК Лехия)
Польская Лехия Гданьск объявила о подписании защитника киевского Динамо Максима Дячука.
Игрок присоединился к Лехии на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение 21-летнего украинца рассчитано на сезон 2025/26.
В прошлом сезоне Дячук сыграл за Динамо 14 матчей и отметился одной результативной передачей.
Лехия завершила чемпионат Польши 2024/25 на 14-м месте.
Кроме Дячука, в команде уже играют четыре украинских футболиста — Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Антон Царенко и Богдан Вьюнник.
Ранее сообщалось, что во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов-2025/26 киевское Динамо сыграет против клуба Хамрун Спартанс из Мальты.