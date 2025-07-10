Украинский полузащитник станет одноклубником Степаненко в Турции — журналист

10 июля, 15:30
Максим Хлань (Фото: Максим Хлань/Instagram)

Максим Хлань (Фото: Максим Хлань/Instagram)

Украинский экс-полузащитник польской Лехии Максим Хлань продолжит карьеру в турецком Эюпспоре, где выступает экс-игрок Шахтера Тарас Степаненко, сообщает журналист Эртан Сузгун.

По словам инсайдера, на Хланя также претендовал другой клуб Суперлиги — Газиантеп, но футболист молодежной сборной Украины выбрал именно Эюпспор. На его решение существенно повлияла поддержка именно Степаненко.

Предыдущий контракт Хланя с Лехией Гданьск завершился 30 июня 2025 года. Польский клуб предлагал украинцу одну из самых высоких зарплат в Экстраклясе, однако стороны не смогли договориться о продолжении сотрудничества.

В сезоне 2024/25 Максим Хлань провел 30 матчей и забил 5 голов за Лехию в чемпионате Польши. Ранее он выступал за луганскую Зарю.

Ранее сообщалось, что Шахтер готов обменять Артема Бондаренко на вратаря сборной Турции Угурджана Чакыра.

