По словам инсайдера, на Хланя также претендовал другой клуб Суперлиги — Газиантеп, но футболист молодежной сборной Украины выбрал именно Эюпспор. На его решение существенно повлияла поддержка именно Степаненко.

Предыдущий контракт Хланя с Лехией Гданьск завершился 30 июня 2025 года. Польский клуб предлагал украинцу одну из самых высоких зарплат в Экстраклясе, однако стороны не смогли договориться о продолжении сотрудничества.

В сезоне 2024/25 Максим Хлань провел 30 матчей и забил 5 голов за Лехию в чемпионате Польши. Ранее он выступал за луганскую Зарю.

Ранее сообщалось, что Шахтер готов обменять Артема Бондаренко на вратаря сборной Турции Угурджана Чакыра.