Герой матча. Украинский футболист дублем на последних минутах спас свой клуб от поражения в европейском чемпионате 2 сентября, 20:39 Максим Кучерявый (Фото:ФК Сент-Джонстон)

Украинский футболист Сент-Джонстона Максим Кучерявый стал спасителем своей команды в матче четвертого тура чемпионата Шотландии против Данди.

21-летний украинский полузащитник вышел на поле на 55-й минуте при счете 0:1 в пользу Данди, после чего гости удвоили преимущество.

Данди был близок к победе, однако на 82-й минуте Кучерявый восстановил интригу в матче, а уже в компенсированное время на 96-й минуте принес своей команде ничью.

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По данным портала Whoscored, Кучерявый получил оценку 8,0, став лучшим игроком матча.

Фото: Whoscored

После четырех сыгранных матчей Сент-Джонстон занимает 11-ю, предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Шотландии.

В следующем туре команда украинца 16 сентября сыграет против Рейнджерс.

Ранее сообщалось, что украинский новичок Суонси Николай Кухаревич отметился дебютным голом за молодежку валлийской команды.