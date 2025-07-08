«Такого никому не пожелаешь»: игрок сборной Украины отреагировал на гибель футболиста Ливерпуля

Футболист заявил, что португалец был одним из сильнейших игроков, против которых он когда-либо играл.

«Если честно, у меня даже нет слов, очень трудно говорить на эту тему. Просто хочется выразить глубокое сожаление от того, что произошло, это огромная трагедия не только для Ливерпуля и для его семьи, но и для всего футбольного мира. Такого никому не пожелаешь.

Скажу только, что это был один из сильнейших футболистов, против которых я когда-либо играл. Очень жаль, что случилось такое горе", — сказал Таловеров в интервью Украинскому футболу.

С Ливерпулем Жота выиграл чемпионат и Кубок Англии, доходил до финала Лиги чемпионов. Всего провел за клуб 182 матча и забил 65 голов.

За национальную сборную Португалии Жота сыграл 49 поединков и отметился 14 голами. Дважды выигрывал Лигу наций (2019, 2025).

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе в Испании 3 июля. Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором они находились, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины и загорелся.