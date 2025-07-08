«Он любит это». Футболист сборной Украины разговаривал с Салахом о шахматах во время матча

Защитник сборной Украины и английского Сток Сити Максим Таловеров рассказал, как во времена выступлений за австрийский ЛАСК разговаривал с лидером Ливерпуля Мохамедом Салахом о шахматах.

По словам Таловерова, подобные эпизоды, когда футболисты на поле обсуждают различные темы, случаются довольно часто.

«Когда возникает пауза или кому-то оказывают помощь, то всегда перекинешься с кем-то несколькими словами. Когда я играл за ЛАСК против Ливерпуля, мы немного поговорили с Салахом о том, что он любит играть в шахматы.

Когда играл Плимут с ними [Ливерпулем], кажется, мы немного поговорили с Эндо и Кьезой. Это всегда зависит от того, где находятся футболисты, пока длится пауза. И чтобы не было скучно стоять, всегда перекинешься или со своим партнером, или с соперником", — цитирует Таловерова Украинский футбол.

Напомним, в январе этого года Максим перешел из ЛАСКа в английский Плимут, который по итогам сезона вылетел из Чемпионшипа.

Защитник отыграл 13 матчей за Плимут во всех турнирах, отметившись двумя голами и ассистом.

Этим летом Таловеров стал игроком Сток Сити, подписав контракт на три года.