«Передо мной стоит вызов»: игрок сборной Украины сделал уверенное заявление после смены клуба в Англии

Центрбек национальной сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал свой переход из Плимута в Сток Сити, который будет играть в Чемпионшипе.

Новичок английского клуба рассказал об ожиданиях от нового этапа в карьере, выразив уверенность в том, что он поможет Сток Сити достичь желаемого результата в сезоне.

«Передо мной стоит вызов поднять команду выше, чем команда была в прошлые годы. И я считаю, что этот клуб, с такими футболистами, с относительно новым тренерским штабом и с таким владельцем заслуживает более высокие места, чем были раньше. Поэтому будем делать все, чтобы оказаться выше.

В пятницу мы вылетаем на сборы в Испанию. Ближайшие планы — подготовиться как можно лучше к первому матчу в начале августа, потому что график довольно тяжелый, и нам нужно быть к нему готовым", — цитирует Таловерова Чемпион.

Отметим, что контракт 25-летнего футболиста со Сток Сити рассчитан на три года. По данным портала Transfermarkt, английский клуб заплатил за Таловерова два миллиона евро.

В сезоне 2024/25 украинец провел в составе Плимута 13 матчей во всех официальных турнирах: два забитых гола и одна результативная передача.

Сток Сити в прошлом сезоне занял 18 место в Чемпионшипе, тогда как Плимут занял предпоследнюю 23 строчку и вылетел в Лигу 1.

