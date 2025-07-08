«Без доверия очень сложно»: футболист сборной Украины назвал человека, из-за которого сменил клуб в Англии
Максим Таловеров перешел в Сток Сити (Фото: instagram.com/tal.04)
Новичок Сток Сити Максим Таловеров прокомментировал свой трансфер из Плимута.
По словам защитника, он мог остаться в Плимуте, который вылетел из Чемпионшипа.
«Никогда не знаешь, что произойдет. У меня с Плимутом был действующий контракт, так что вероятность, конечно, была.
Предложения были, был и серьезный интерес со стороны определенных клубов. Думаю некоторые из них я назову тебе в следующих интервью, пусть пройдет немного времени".
Таловеров признался, что перешел в Сток Сити из-за главного тренера Марка Робинса.
«Чем заинтересовал Сток Сити? Прежде всего персоной главного тренера Марка Робинса, его амбициями и тренерским штабом. Для меня было самое главное, как тренер и клуб видят мое развитие, где клуб стремится выступать, куда стремятся попасть в ближайшие сезоны.
Как уже говорил ранее, отношения с тренером очень важный фактор для футболиста. И без доверия, без чувства того, что тренер заинтересован в тебе, футболисту очень сложно. Поэтому, я думаю, большинство футболистов обращают много внимания на видение тренера: сходятся ли их характеры, сходятся ли амбиции, сходятся ли они в видении футбола, и уже потом принимают решение. По крайней мере, я поступил именно так", — сказал Таловеров в интервью Украинскому футболу.
В сезоне 2024/25 украинец провел в составе Плимута 13 матчей во всех официальных турнирах: два забитых гола и одна результативная передача.
Сток Сити в прошлом сезоне занял 18 место в Чемпионшипе, тогда как Плимут занял предпоследнюю 23 строчку и вылетел в Лигу 1.
