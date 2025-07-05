«Играет сердцем и умом»: в английском клубе расхвалили футболиста сборной Украины после трансфера

Спортивный директор английского клуба Джонатан Уолтерс прокомментировал трансфер футболиста.

«Подписание центрального защитника калибра Макси является бесспорно важным и неотъемлемым элементом деятельности клуба, поскольку мы продолжаем готовиться к новому сезону.

Если вы посмотрите на два подписания с Сорбой Томасом, то увидите, что это игроки с международной родословной, которые способны двигать Сток Сити вперед в долгосрочной перспективе, и это было важным аспектом их прихода в клуб.

На мой взгляд, Максим — это игрок, который подходит Сток Сити. Он играет сердцем и умом, поэтому он очень соответствует тому, что наши болельщики любят видеть в своих игроках, а также он уже имеет ценный опыт выступлений в Чемпионшипе.

Он вдохновляется, когда делится энергией и взаимодействует с болельщиками. Я с нетерпением жду, чтобы увидеть это с нашими фанами, когда начнется новый сезон", — приводит слова директора официальный сайт клуба.

Сток Сити в прошлой кампании финишировал на 18-м месте в Чемпионшипе, избежав вылета.

В Сток Сити украинец перешел из Плимута, где выступал с января текущего года. Максим отыграл 13 матчей за команду во всех турнирах, отметившись двумя голами и ассистом.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Барселоны вернется в донецкий Шахтер.