Возвращение в Серию А. Бывший клуб Шевченко близок к трансферу Малиновского — журналист 17 августа, 13:19 Руслан Малиновский (Фото:instagram.com/malinovskyi18)

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в итальянском Дженоа, который в свое время тренировал Андрей Шевченко.

Об этом сообщает Никола Скира.

По информации источника, итальянский клуб арендует Малиновского с правом выкупа.

Отметим, что Дженоа по итогам сезона 2022/23 вернулся в Серию А.

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Также к Малиновскому есть интерес со стороны итальянских Торино и Болоньи, турецкого Бешикташа и двух клубов английской Премьер-лиги.

Малиновский стал игроком Марселя зимой этого года за 10 млн евро. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Недавно президент Торино Урбано Кайро заявил, что информацию о заинтересованности его клуба к Малиновскому не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Марсель поднял ценник на Руслана Малиновского.