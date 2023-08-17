Возвращение в Серию А. Бывший клуб Шевченко близок к трансферу Малиновского — журналист
Руслан Малиновский (Фото:instagram.com/malinovskyi18)
Игрок сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в итальянском Дженоа, который в свое время тренировал Андрей Шевченко.
Об этом сообщает Никола Скира.
По информации источника, итальянский клуб арендует Малиновского с правом выкупа.
Отметим, что Дженоа по итогам сезона 2022/23 вернулся в Серию А.
Также к Малиновскому есть интерес со стороны итальянских Торино и Болоньи, турецкого Бешикташа и двух клубов английской Премьер-лиги.
Малиновский стал игроком Марселя зимой этого года за 10 млн евро. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Недавно президент Торино Урбано Кайро заявил, что информацию о заинтересованности его клуба к Малиновскому не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что Марсель поднял ценник на Руслана Малиновского.