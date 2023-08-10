Известно, сколько будет зарабатывать звезда сборной Украины в клубе Серии А — журналист

10 августа, 12:57
Поделиться:
Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель)

Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель)

Украинский полузащитник Марселя Руслан Малиновский может вернуться в итальянский чемпионат.

Читайте также:
«Не хотим больше слышать о них». Малиновский рассказал о своем отношении к россиянам

Как сообщает журналист Николо Скира, Малиновский уже обсудил условия личного контракта с Торино.

По его информации, футболист подпишет с клубом трехлетнее соглашение — до лета 2026-го года. Отмечается, что украинец будет зарабатывать в Торино два миллиона евро в год.

Видео дня

Читайте также:
Трубин оказался не нужным. Финалист Лиги чемпионов подписал голкипера из Баварии

Напомним, что итальянский клуб готов арендовать игрока с правом выкупа за 10 млн евро.

Также была информация, что Руслан отклонил предложение турецкого Бешикташа, чтобы вернуться в Серию А, где он выступал в составе Аталанты.

Ранее сообщалось, что Малиновский начал раздражать руководство Марселя.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Серия А ФК Марсель Руслан Малиновский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X