Известно, сколько будет зарабатывать звезда сборной Украины в клубе Серии А — журналист
Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель)
Украинский полузащитник Марселя Руслан Малиновский может вернуться в итальянский чемпионат.
Как сообщает журналист Николо Скира, Малиновский уже обсудил условия личного контракта с Торино.
По его информации, футболист подпишет с клубом трехлетнее соглашение — до лета 2026-го года. Отмечается, что украинец будет зарабатывать в Торино два миллиона евро в год.
Напомним, что итальянский клуб готов арендовать игрока с правом выкупа за 10 млн евро.
Также была информация, что Руслан отклонил предложение турецкого Бешикташа, чтобы вернуться в Серию А, где он выступал в составе Аталанты.
Ранее сообщалось, что Малиновский начал раздражать руководство Марселя.