Известно, сколько будет зарабатывать звезда сборной Украины в клубе Серии А — журналист 10 августа, 12:57 Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель)

Украинский полузащитник Марселя Руслан Малиновский может вернуться в итальянский чемпионат.

Как сообщает журналист Николо Скира, Малиновский уже обсудил условия личного контракта с Торино.

По его информации, футболист подпишет с клубом трехлетнее соглашение — до лета 2026-го года. Отмечается, что украинец будет зарабатывать в Торино два миллиона евро в год.

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Ruslan #Malinovskyi has an agreement in principle with #Torino for a contract until 2026 (€2M/year). He would like to return to SerieA despite a very rich bid received by #Besiktas. Talks in progress with #OM for a loan with option to buy. #transfers #TeamOM https://t.co/hOemtN9Aii — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2023

Напомним, что итальянский клуб готов арендовать игрока с правом выкупа за 10 млн евро.

Также была информация, что Руслан отклонил предложение турецкого Бешикташа, чтобы вернуться в Серию А, где он выступал в составе Аталанты.

Ранее сообщалось, что Малиновский начал раздражать руководство Марселя.