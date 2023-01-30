«Лучше бы обошел его стороной». Звезда украинского футбола извинился за скандальные объятия с российским игроком 30 января, 23:04 Малиновский (слева) заверил, что машинально пожал руку Головину (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Звездный футболист Марселя и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал свои объятия с российским игроком Монако Александром Головиным после матча чемпионата Франции.



На своей странице в Instagram он отметил, что после матча все игроки пожимают друг другу руку, и он «чисто машинально» это сделал.

Фото: Руслан Малиновский via Instagram

«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока Монако. Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался», — заявил Малиновский.

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По его словам, в индивидуальном виде спорта он бы даже не вышел играть против российского атлета, поскольку полностью поддерживает отстранение россиян от международных соревнований.

«Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те оскорбления и хейт за секундную вину, по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала войны, вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки», — резюмировал Малиновский.

После матча Марсель — Монако в сети появилось фото, на котором видны объятия Малиновского с Головиным, что на фоне войны России против Украины вызвало возмущение у болельщиков. В защиту украинца стала его жена, которая написала в Instagram, что футболисты не обнимались, а просто пересеклись на поле.

Малиновский стал игроком Марселя 9 января этого года, перейдя из итальянской Аталанты на правах аренды с правом выкупа.

