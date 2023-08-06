Во Франции больше не увидим?: турецкий гранд сделал предложение по Малиновскому

6 августа, 09:21
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Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель via Facebook)

Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель via Facebook)

Украинский футболист Руслан Малиновский близок к тому, чтобы покинуть французский Марсель.

Как сообщает Footmercato, услугами 30-летнего игрока активно интересуется Бешикташ.

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Турецкий клуб уже сделал предложение по Малиновскому, однако подробности неизвестны.

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Отмечается, что к украинцу также проявляет интерес итальянский Торино. Клуб желает арендовать футболиста с правом выкупа.

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Соглашение Малиновского с Марселем рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что французский клуб готов указать на дверь Руслану Малиновскому.

Напомним, основной футболист Шахтера отказался продлевать контракт с клубом.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Руслан Малиновский

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