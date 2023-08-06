Во Франции больше не увидим?: турецкий гранд сделал предложение по Малиновскому
Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель via Facebook)
Украинский футболист Руслан Малиновский близок к тому, чтобы покинуть французский Марсель.
Как сообщает Footmercato, услугами 30-летнего игрока активно интересуется Бешикташ.
Турецкий клуб уже сделал предложение по Малиновскому, однако подробности неизвестны.
Отмечается, что к украинцу также проявляет интерес итальянский Торино. Клуб желает арендовать футболиста с правом выкупа.
Соглашение Малиновского с Марселем рассчитано до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что французский клуб готов указать на дверь Руслану Малиновскому.
Напомним, основной футболист Шахтера отказался продлевать контракт с клубом.