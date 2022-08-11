Ведущим футболистом сборной Украины интересуется клуб английской Премьер-лиги — журналист
Малиновский — воспитанник житомирского футбола (Фото:УАФ)
Полузащитник итальянской Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в английском Ноттингем Форест, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, в ближайшее время 29-летний хавбек хочет обсудить свое будущее с руководством своего клуба.
Помимо Ноттингем Форест, украинцем интересуются и другие клубы, включая итальянские. Отмечается, что они контактируют с агентом футболиста.
Малиновский — воспитанник житомирского футбола. В Украине он поиграл за донецкий Шахтер, Севастополь и луганскую Зарю, также выступал за бельгийский Генк.
В Аталанту Руслан перешел в 2019 году. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023-го. В прошлом сезоне украинец сыграл за бергамасков 41 матч, забил 10 мячей и сделал 7 результативных передач.
Сообщалось, что Малиновский может стать игроком туринского Ювентуса.
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