Ведущим футболистом сборной Украины интересуется клуб английской Премьер-лиги — журналист 11 августа, 15:49 Малиновский — воспитанник житомирского футбола (Фото:УАФ)

Полузащитник итальянской Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в английском Ноттингем Форест, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время 29-летний хавбек хочет обсудить свое будущее с руководством своего клуба.

Помимо Ноттингем Форест, украинцем интересуются и другие клубы, включая итальянские. Отмечается, что они контактируют с агентом футболиста.

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Малиновский — воспитанник житомирского футбола. В Украине он поиграл за донецкий Шахтер, Севастополь и луганскую Зарю, также выступал за бельгийский Генк.

В Аталанту Руслан перешел в 2019 году. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023-го. В прошлом сезоне украинец сыграл за бергамасков 41 матч, забил 10 мячей и сделал 7 результативных передач.

Сообщалось, что Малиновский может стать игроком туринского Ювентуса.

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