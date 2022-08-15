«Запросы поступают каждый день». Главный тренер итальянского клуба прокомментировал слухи о возможном трансфере звезды сборной Украины

15 августа, 10:53
Малиновский сыграл за Аталанту в первом туре Серии А (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Малиновский сыграл за Аталанту в первом туре Серии А (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Главный тренер итальянской Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о вероятном уходе из клуба украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Гасперини подтвердил, что к Малиновскому есть интерес и не исключил, что украинец может покинуть команду во время этого трансферного окна, сообщает BergamoNews.

«Малиновский? Запросы поступают каждый день. Мы должны быть готовы ко всему, поскольку трансферное окно все еще открыто», - заявил Гасперини.

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Ранее сообщалось, Руслан Малиновский может продолжить карьеру в английском Ноттингем Форест, а жена игрока Роксана опубликовала в Instagarm фото с собранными вещами, намекнув на отъезд из Бергамо.

Несмотря на слухи о возможном трансфере, Малиновский сыграл за Аталанту в первом туре чемпионата Италии против Сампдории (2:0) и отличился голевым пасом.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Серия А Чемпионат Италии Руслан Малиновский Аталанта

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