«Запросы поступают каждый день». Главный тренер итальянского клуба прокомментировал слухи о возможном трансфере звезды сборной Украины
Малиновский сыграл за Аталанту в первом туре Серии А (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
Главный тренер итальянской Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о вероятном уходе из клуба украинского полузащитника Руслана Малиновского.
Гасперини подтвердил, что к Малиновскому есть интерес и не исключил, что украинец может покинуть команду во время этого трансферного окна, сообщает BergamoNews.
«Малиновский? Запросы поступают каждый день. Мы должны быть готовы ко всему, поскольку трансферное окно все еще открыто», - заявил Гасперини.
Ранее сообщалось, Руслан Малиновский может продолжить карьеру в английском Ноттингем Форест, а жена игрока Роксана опубликовала в Instagarm фото с собранными вещами, намекнув на отъезд из Бергамо.
Несмотря на слухи о возможном трансфере, Малиновский сыграл за Аталанту в первом туре чемпионата Италии против Сампдории (2:0) и отличился голевым пасом.
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