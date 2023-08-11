В чемпионат к Роналду. Лидер сборной Украины получил предложение из экзотической страны
Руслан Малиновский (Фото:instagram.com/malinovskyi18)
Украинский полузащитник Руслан Малиновский близок к тому, чтобы покинуть Марсель.
Как сообщает ТаТоТаке, футболистом интересуются клубы из Турции и Саудовской Аравии.
По информации источника, самые конкретные предложения поступают от команд из Италии и Англии.
Напомним, Малиновский присоединился к французскому клубу зимой на правах аренды. Соглашение включало опцию обязательного выкупа, если клуб сохранит прописку в Лиге 1.
Марсель выкупил Малиновского у Аталанты. В прошлом сезоне он провел 23 матча за клуб, в которых забил два гола и выполнил одну голевую передачу.
Ранее в итальянском клубе сделали неожиданное заявление о возможном трансфере лидера сборной Украины.