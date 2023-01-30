«Ничего такого я не вижу». Жена полузащитника сборной Украины ответила на критику после объятий футболиста с российским игроком — фото 30 января, 16:44 Роксана считает критику Руслана безосновательной (Фото:Роксана Малиновская via Instagram)

Роксана Малиновская, жена полузащитника Марселя и сборной Украины Руслана Малиновского, отреагировала на критику болельщиков за то, что после матча чемпионата Франции ее муж обнялся с российским игроком Монако Александром Головиным.

После матча Марсель — Монако в сети появилось фото, на котором видны объятия Малиновского с Головиным, что на фоне войны России против Украины вызвало возмущение у болельщиков.

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Фото: соцсети/tribuna.com

Фото: соцсети/tribuna.com

В защиту Руслана стала его жена, которая написала в Instagram, что футболисты не обнимались, а просто пересеклись на поле.

«Игрок Монако элементарно поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого я не вижу. К тому же, позиция игрока нам стала известна. Это его личное дело высказываться публично или нет, нам это безразлично», — написала Роксана.

Она добавила, что ее удивила реакция болельщиков и пообещала отправлять в черный список за клевету, а также напомнила о помощи Малиновского Украине.



«Руслан с первого дня войны прославляет Украину в Европе, один из немногих!!! Также мы собираем огромные средства на помощь нашего народа. Напрашивается вывод, что вы предатель.

Настоящие болельщики никогда не будут так говорить. Все, кто будут клеветать, будут оскорблять, будут просто уходить в черный список. Я никому не позволю его дискредитировать", - ответила Роксана.

Фото: tribuna.com

Малиновский стал игроком Марселя 9 января этого года, перейдя из итальянской Аталанты на правах аренды с правом выкупа.