«Команда с большой историей»: Малиновский впервые прокомментировал переход в итальянский клуб — фото

20 августа, 16:52
Поделиться:
Руслан Малиновский (Фото:instagram.com/malinovskyi18)

Руслан Малиновский (Фото:instagram.com/malinovskyi18)

Украинский футболист Руслан Малиновский поделился впечатлениями от перехода в Дженоа.

Полузащитник опубликовал пост в Instagram, в котором высказался о том, что будет играть за итальянский клуб.

Читайте также:
«Дверь на выход открыта». Новый тренер Мудрика в Челси поставил жесткий ультиматум игрокам команды

«Прежде всего, я очень рад вернуться в чемпионат, который хорошо знаю. Италия — это наш второй дом. Спасибо за оказанное доверие. Я думаю горжусь тем, что буду представлять этот прекрасный город и команду с большой историей», — написал Малиновский.

Видео дня

instagram.com/malinovskyi_18
Фото: instagram.com/malinovskyi_18
instagram.com/malinovskyi_18
Фото: instagram.com/malinovskyi_18
instagram.com/malinovskyi_18
Фото: instagram.com/malinovskyi_18
Читайте также:
«Хорошо, что не выпустил Трубина». Тренер Бенфики объяснил, почему оставил украинского голкипера на скамейке запасных в матче против Эштрелы

Напомним, футболист перешел в Дженоа на правах аренды. Клуб из Генуи имеет право выкупа игрока по окончании арендного соглашения. До перехода в Марсель украинец защищал цвета итальянской Аталанты.

Ранее сообщалось, что легенда украинского футбола назвал единственного перспективного игрока Динамо.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Дженоа Руслан Малиновский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X