«Команда с большой историей»: Малиновский впервые прокомментировал переход в итальянский клуб — фото
Руслан Малиновский (Фото:instagram.com/malinovskyi18)
Украинский футболист Руслан Малиновский поделился впечатлениями от перехода в Дженоа.
Полузащитник опубликовал пост в Instagram, в котором высказался о том, что будет играть за итальянский клуб.
«Прежде всего, я очень рад вернуться в чемпионат, который хорошо знаю. Италия — это наш второй дом. Спасибо за оказанное доверие. Я думаю горжусь тем, что буду представлять этот прекрасный город и команду с большой историей», — написал Малиновский.
Напомним, футболист перешел в Дженоа на правах аренды. Клуб из Генуи имеет право выкупа игрока по окончании арендного соглашения. До перехода в Марсель украинец защищал цвета итальянской Аталанты.
Ранее сообщалось, что легенда украинского футбола назвал единственного перспективного игрока Динамо.