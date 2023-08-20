«Команда с большой историей»: Малиновский впервые прокомментировал переход в итальянский клуб — фото 20 августа, 16:52 Руслан Малиновский (Фото:instagram.com/malinovskyi18)

Украинский футболист Руслан Малиновский поделился впечатлениями от перехода в Дженоа.

Полузащитник опубликовал пост в Instagram, в котором высказался о том, что будет играть за итальянский клуб.

«Прежде всего, я очень рад вернуться в чемпионат, который хорошо знаю. Италия — это наш второй дом. Спасибо за оказанное доверие. Я думаю горжусь тем, что буду представлять этот прекрасный город и команду с большой историей», — написал Малиновский.

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Фото: instagram.com/malinovskyi_18

Фото: instagram.com/malinovskyi_18

Фото: instagram.com/malinovskyi_18

Напомним, футболист перешел в Дженоа на правах аренды. Клуб из Генуи имеет право выкупа игрока по окончании арендного соглашения. До перехода в Марсель украинец защищал цвета итальянской Аталанты.

Ранее сообщалось, что легенда украинского футбола назвал единственного перспективного игрока Динамо.