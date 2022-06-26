Малиновский — об обстрелах Киева: Террористы бомбят «военные» объекты со спящими внутри детьми
Руслан Малиновский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Полузащитник сборной Украины и итальянской Атланты Руслан Малиновский отреагировал на утренние ракетные удары по Киеву.
Футболист опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, прикрепив фото с последствиями от обстрелов.
«Доброе утро, Европа. Это Киев сегодня.
Террористы бомбят "военные" объекты со спящими внутри детьми", - написал Малиновский.
Ранее Руслан Малиновский отреагировал на ракетные обстрелы с территории Беларуси по Украине в ночь на 25 июня.
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