Малиновский — об обстрелах Киева: Террористы бомбят «военные» объекты со спящими внутри детьми 26 июня, 14:24 Цей матеріал також доступний українською Руслан Малиновский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Полузащитник сборной Украины и итальянской Атланты Руслан Малиновский отреагировал на утренние ракетные удары по Киеву.

Футболист опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, прикрепив фото с последствиями от обстрелов.

«Доброе утро, Европа. Это Киев сегодня.

Террористы бомбят "военные" объекты со спящими внутри детьми", - написал Малиновский.

Видео дня

Good morning, Europe.

It's Kyiv today. Terrorists bombing "military" objects with sleeping children inside. pic.twitter.com/m7EUiHnlaK — Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi18) June 26, 2022

Ранее Руслан Малиновский отреагировал на ракетные обстрелы с территории Беларуси по Украине в ночь на 25 июня.

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