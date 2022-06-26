Малиновский — об обстрелах Киева: Террористы бомбят «военные» объекты со спящими внутри детьми

26 июня, 14:24
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Руслан Малиновский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Руслан Малиновский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Полузащитник сборной Украины и итальянской Атланты Руслан Малиновский отреагировал на утренние ракетные удары по Киеву.

Футболист опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, прикрепив фото с последствиями от обстрелов.

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«Доброе утро, Европа. Это Киев сегодня.

Террористы бомбят "военные" объекты со спящими внутри детьми", - написал Малиновский.

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Ранее Руслан Малиновский отреагировал на ракетные обстрелы с территории Беларуси по Украине в ночь на 25 июня.

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Теги:   Футбол Киев Ракетные удары Сборная Украины Руслан Малиновский Аталанта

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