Английский топ-клуб договорился о переходе звезды сборной Украины — СМИ 4 ноября, 21:02 Малиновский может сменить клуб грядущей зимой (Фото:ФК Аталанта)

Тоттенхэм достиг договоренности о подписании звездного футболиста сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Daily Express со ссылкой на Il Giorno.



По информации издания, трансфер 29-летнего полузащитника итальянской Аталанты в английский клуб должен состояться в январе 2023 года.

Как отмечает источник, переход украинского исполнителя в Тоттенхэм может обойтись тому в 13 млн фунтов (почти 15 млн евро).

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По данным медиа, наставник лондонцев Антонио Конте хочет усилить состав команды перед второй частью сезона, продолжая идти в топ-4 английской Премьер-лиги и пробившись в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Малиновский может перейти в Интер за 25 млн евро.

Перед этим ходили слухи, что украинский полузащитник может продолжить карьеру во французском Марселе.