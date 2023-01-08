Осталось подписать контракт. Журналист сообщил детали перехода лидера сборной Украины в титулованный европейский клуб

8 января, 19:06
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Малиновский продолжит карьеру во Франции (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Малиновский продолжит карьеру во Франции (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил трансфер полузащитника сборной Украины и итальянской Аталанты Руслана Малиновского во французский Марсель.

Об этом Романо написал в своем аккаунте в Twitter.

По информации журналиста, стороны договорились обо всех деталях, а игроку остается поставить подпись под контрактом.

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Ожидается, что Малиновский прибудет в Марсель в понедельник, пройдет медобследование, после чего подпишет соглашение с французским клубом.

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«Марсель заключил соглашение по Руслану Малиновскому, которое уже завершено на сумму 10 млн евро + дополнительные бонусы в размере 3 млн евро», — написал Романо.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1612095387703156737?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1612095387703156737%7Ctwgr%5E10e40612338e512c8f70eeb158b0ef20a2fcbf3b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F610183-here-we-go-ot-romano-malinovskiy-pochti-v-marsele-kakaya-summa-transfera

Следует отметить, что Марсель – 9-кратный чемпион Франции и 10-кратный обладатель кубка страны. Также в сезоне 1992/93 клуб выигрывал Лигу чемпионов.

На данный момент после 17 туров Лиги 1 Марсель занимает третье место.

Ранее сообщалось, что Малиновский может перейти в лондонский Тоттенхэм.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Сборная Украины ФК Марсель Руслан Малиновский Аталанта

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