Осталось подписать контракт. Журналист сообщил детали перехода лидера сборной Украины в титулованный европейский клуб 8 января, 19:06 Малиновский продолжит карьеру во Франции (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил трансфер полузащитника сборной Украины и итальянской Аталанты Руслана Малиновского во французский Марсель.

Об этом Романо написал в своем аккаунте в Twitter.

По информации журналиста, стороны договорились обо всех деталях, а игроку остается поставить подпись под контрактом.

Ожидается, что Малиновский прибудет в Марсель в понедельник, пройдет медобследование, после чего подпишет соглашение с французским клубом.

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«Марсель заключил соглашение по Руслану Малиновскому, которое уже завершено на сумму 10 млн евро + дополнительные бонусы в размере 3 млн евро», — написал Романо.

Следует отметить, что Марсель – 9-кратный чемпион Франции и 10-кратный обладатель кубка страны. Также в сезоне 1992/93 клуб выигрывал Лигу чемпионов.

На данный момент после 17 туров Лиги 1 Марсель занимает третье место.

Ранее сообщалось, что Малиновский может перейти в лондонский Тоттенхэм.

