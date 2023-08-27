Шикарный дебют. Малиновский помог Дженоа сенсационно победить претендента на чемпионство в Серии А 27 августа, 23:50 Руслан Малиновский впервые сыграл за Дженоа (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

В рамках второго тура чемпионата Италии по футболу Дженоа переиграл Лацио.

Генуэзский клуб являлся андердогом поединка, но сумел шокировать хозяев поля.

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Единственный гол в матче был забит на 16 минуте, когда Ретеги поразил ворота соперника. Именно это взятие ворот позволило Дженоа победить.

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В составе гостей дебютировал украинский полузащитник Руслан Малиновский. Футболист провел на поле 70 минуте и заработал желтую карточку.

Лацио — Дженоа 0:1

Гол: Ретеги, 16

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Напомним, украинец перебрался в Дженоа на правах аренды из Марселя с правом выкупа

Ранее сообщалось, что болельщики итальянского клуба устроили грандиозный прием Малиновскому