Шикарный дебют. Малиновский помог Дженоа сенсационно победить претендента на чемпионство в Серии А
Руслан Малиновский впервые сыграл за Дженоа (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
В рамках второго тура чемпионата Италии по футболу Дженоа переиграл Лацио.
Генуэзский клуб являлся андердогом поединка, но сумел шокировать хозяев поля.
Единственный гол в матче был забит на 16 минуте, когда Ретеги поразил ворота соперника. Именно это взятие ворот позволило Дженоа победить.
В составе гостей дебютировал украинский полузащитник Руслан Малиновский. Футболист провел на поле 70 минуте и заработал желтую карточку.
Лацио — Дженоа 0:1
Гол: Ретеги, 16
Турнирная таблица
Напомним, украинец перебрался в Дженоа на правах аренды из Марселя с правом выкупа
Ранее сообщалось, что болельщики итальянского клуба устроили грандиозный прием Малиновскому