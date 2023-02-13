Малиновский призвал комментатора, назвавшего его россиянином, задонатить на помощь Украине 13 февраля, 10:56 Малиновский возмутился после слов комментатора (Фото:Руслан Малиновский via Instagram)

Полузащитник Марселя и сборной Украины Руслан Малиновский отреагировал на извинения комментатора BeinSportUSA Фила Шейна, который во время матча чемпионата Франции против Клермона назвал украинца россиянином.

Малиновский заявил, что ему недостаточно поста в Twitter, как это сделал Шейн, а ждет от него извинений во время следующего эфира.

Кроме того, футболист призвал комменатора задонатить на помощь Украине и предоставить подтверждение перевода средств.

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В сообщении Малиновский прикрепил аккаунты нескольких благотворительных организаций, помогающих Украине.

«Черт возьми, не думал, что газ [матч отложили на час из-за столкновения фанатов и использования полицией слезоточивого газа] во Франции мог иметь эффект во Флориде. Мне жаль», — написал Малиновский.

Ранее Малиновский принес извинения за скандальные объятия с российским игроком Монако Александром Головиным.