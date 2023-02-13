Малиновский призвал комментатора, назвавшего его россиянином, задонатить на помощь Украине
Малиновский возмутился после слов комментатора (Фото:Руслан Малиновский via Instagram)
Полузащитник Марселя и сборной Украины Руслан Малиновский отреагировал на извинения комментатора BeinSportUSA Фила Шейна, который во время матча чемпионата Франции против Клермона назвал украинца россиянином.
Малиновский заявил, что ему недостаточно поста в Twitter, как это сделал Шейн, а ждет от него извинений во время следующего эфира.
Кроме того, футболист призвал комменатора задонатить на помощь Украине и предоставить подтверждение перевода средств.
В сообщении Малиновский прикрепил аккаунты нескольких благотворительных организаций, помогающих Украине.
«Черт возьми, не думал, что газ [матч отложили на час из-за столкновения фанатов и использования полицией слезоточивого газа] во Франции мог иметь эффект во Флориде. Мне жаль», — написал Малиновский.
Ранее Малиновский принес извинения за скандальные объятия с российским игроком Монако Александром Головиным.