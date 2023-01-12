«Разочарован». Малиновский рассказал, что его расстроило в дебютном матче за новый клуб 12 января, 15:46 Малиновский дебютировал за Марсель (Фото:ФК Марсель)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от дебюта за французский Марсель.

Малиновский дебютировал за Марсель в матче чемпионата Франции против Труа, выйдя на замену на 67-й минуте, после чего сразу желтую карточку, из-за чего остался разочарован.

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«Мне еще нужно работать, но я разочарован этой желтой карточкой, потому что там не было фола. Я пытался помочь команде. Был счет 2:0, нужно было удерживать результат. Поэтому я пытался защищать и помогать своим партнерам», – сказал Малиновский.

В то же время украинец остался доволен результатом матча, в котором его команда выиграла со счетом 2:0.

«Я счастлив, что сыграл свои первые минуты и испытал свой первый успех с Марселем. Думаю, это только начало», - рассказал футболист.

По информации журналиста Фабрицио Романо, переход Малиновского обошелся Марселю в 10 млн евро + дополнительные бонусы в размере 3 млн евро.

