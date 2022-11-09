Чемпионат Италии. Аталанта проиграла, несмотря на голевой пас Малиновского, Рома потеряла очки, Интер поднялся в зону Лиги чемпионов — видео 9 ноября, 23:43 Ассист Малиновского не помог Аталанте зацепиться за очки (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Состоялись пять матчей 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Аталанта неожиданно уступила Лечче со счетом 1:2. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты и отметился результативным пасом на Сапату, который на 40-й минуте сократил разрыв в счете, но это не помогло бергамаскам зацепиться даже за ничью.

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Также неожиданно потеряла очки Рома, которая не смогла победить Сассуоло, сыграв вничью 1:1.

Интер разгромил Болонью 6:1 и поднялся на четвертое место – в зону Лиги чемпионов.

Результаты матчей:

Лечче - Аталанта 2:1

Голы: Баскиротто, 27, Ди Франческо, 29 - Сапата, 40

Сассуоло - Рома 1:1

Голы: Пинамонти, 85 - Эбрахам, 80

Интер — Болонья 6:1

Голы: Джеко, 26, Димарко, 36, 48, Мартинес, 42, Чалханоглу, 59, Госсенс, 76 - Ликояннис, 22

Торино - Сампдория 2:0

Голы: Радонич, 29, Влашич, 59

Фиорентина - Салернитана 2:1

Голы: Бонавентура, 15, Йович, 82 - Диа, 55

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Наполи обыграл Эмполи ( 2:0) и закрепился на первом месте, а Милан не смог преодолеть Кремонезе ( 0:0).