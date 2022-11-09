Чемпионат Италии. Аталанта проиграла, несмотря на голевой пас Малиновского, Рома потеряла очки, Интер поднялся в зону Лиги чемпионов — видео
Ассист Малиновского не помог Аталанте зацепиться за очки (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)
Состоялись пять матчей 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Аталанта неожиданно уступила Лечче со счетом 1:2. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты и отметился результативным пасом на Сапату, который на 40-й минуте сократил разрыв в счете, но это не помогло бергамаскам зацепиться даже за ничью.
Также неожиданно потеряла очки Рома, которая не смогла победить Сассуоло, сыграв вничью 1:1.
Интер разгромил Болонью 6:1 и поднялся на четвертое место – в зону Лиги чемпионов.
Результаты матчей:
Лечче - Аталанта 2:1
Голы: Баскиротто, 27, Ди Франческо, 29 - Сапата, 40
Сассуоло - Рома 1:1
Голы: Пинамонти, 85 - Эбрахам, 80
Интер — Болонья 6:1
Голы: Джеко, 26, Димарко, 36, 48, Мартинес, 42, Чалханоглу, 59, Госсенс, 76 - Ликояннис, 22
Торино - Сампдория 2:0
Голы: Радонич, 29, Влашич, 59
Фиорентина - Салернитана 2:1
Голы: Бонавентура, 15, Йович, 82 - Диа, 55
Турнирная таблица
Накануне Наполи обыграл Эмполи ( 2:0) и закрепился на первом месте, а Милан не смог преодолеть Кремонезе ( 0:0).