«Мы остаемся друзьями». Футболист сборной Украины после трансфера трогательно попрощался со своим бывшим клубом — видео 9 января, 23:39 Руслан Малиновский выступал за Аталанту с лета 2019 года (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский после перехода во французский Марсель попрощался с итальянской Аталантой, где выступал до этого.



Малиновский опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео с лучшими голами за Аталанту и поблагодарил клуб, игроков, тренеров и фанатов команды.

«От всего сердца благодарю всех, кто все это время был рядом и сопровождал меня в этой дороге. Я не прощаюсь, мы остаемся друзьями. Навсегда», – написал Малиновский.

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Малиновский выступал за Аталанту с лета 2019 года и за это время провел за клуб 143 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 28 ассистов.

Сообщалось, что Малиновский перешел в Марсель на правах аренды с правом выкупа.

Накануне журналист Фабрицио Романо сообщал, что переход Малиновского обойдется Марселю в 10 млн евро + дополнительные бонусы в размере 3 млн евро.

