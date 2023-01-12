Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с новым клубом — видео
Малиновский появился на поле на 67-й минуте (Фото:ФК Марсель)
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский дебютировал за французский Марсель.
В матче 18-го тура чемпионата Франции против Труа Малиновский вышел на поле на 67-й минуте. Украинец был заряжен на борьбу и сразу после выхода пошел против соперника в подкате, за что получил желтую карточку.
В итоге дебютный матч украинца в составе Марселя завершился победой подопечных Игоря Тудора со счетом 2:0.
Обзор матча
После 18-ти туров Лиги 1 Марсель с 39-ю очками занимает третье место.
В следующем туре Марсель дома встретится с Лорьяном.
Сообщалось, что Малиновский перешел из Аталанты в Марсель на правах аренды с правом выкупа.
По информации журналиста Фабрицио Романо, переход Малиновского обойдется Марселю в 10 млн евро + дополнительные бонусы в размере 3 млн евро.