Удачный дебют. Малиновский одержал первую победу с новым клубом — видео 12 января, 12:34 Малиновский появился на поле на 67-й минуте (Фото:ФК Марсель)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский дебютировал за французский Марсель.

В матче 18-го тура чемпионата Франции против Труа Малиновский вышел на поле на 67-й минуте. Украинец был заряжен на борьбу и сразу после выхода пошел против соперника в подкате, за что получил желтую карточку.

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В итоге дебютный матч украинца в составе Марселя завершился победой подопечных Игоря Тудора со счетом 2:0.

Обзор матча

После 18-ти туров Лиги 1 Марсель с 39-ю очками занимает третье место.

В следующем туре Марсель дома встретится с Лорьяном.

Сообщалось, что Малиновский перешел из Аталанты в Марсель на правах аренды с правом выкупа.

По информации журналиста Фабрицио Романо, переход Малиновского обойдется Марселю в 10 млн евро + дополнительные бонусы в размере 3 млн евро.

