«Не знаю, как появились слухи». В итальянском клубе сделали неожиданное заявление о возможном трансфере лидера сборной Украины 11 августа, 12:18 Руслан Малиновский (Фото:УАФ)

Президент Торино Урбано Кайро опроверг информацию о том, что итальянский клуб собирается приобрести украинского полузащитника Марселя Руслана Малиновского.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на слова Кайро.

Президент Торино заявил, что слухи о вероятном переходе Малиновского стал для него неожиданностью, ведь клуб не вел переговоры по трансферу украинца.

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«Я не знаю, как появились слухи о Руслане Малиновском. Я могу гарантировать, что его нет в нашем списке. Мы никогда не вели переговоров с Марселем о его подписании», — сказал Кайро.

Ранее сообщалось, что Малиновский склоняется к возвращению в Италию, где он ранее выступал за Аталанту.

В то же время на украинского игрока претендует стамбульский Бешикташ.