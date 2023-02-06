Звезда сборной Украины эффектно забил дебютный гол за французский топ-клуб — видео

6 февраля, 09:41
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Марсель уступил Ницце 1:3 (Фото:ФК Марсель)

Марсель уступил Ницце 1:3 (Фото:ФК Марсель)

Украинский полузащитник французского Марселя Руслан Малиновский забил свой первый гол за новую команду.

Малиновский начал матч 22-го тура чемпионата Франции против Ниццы в запасе, однако Марсель после первого тайма проигрывал 0:2, поэтому тренеру пришлось усиливать атаку.

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На 46-й минуте украинец появился на поле вместо Витиньи и уже через 14 минут восстановил интригу в матче.

При этом гол у Малиновского оказался эффектным — он мощным ударом в касание отправил мяч в верхний угол после прострела Санчеса.

https://www.youtube.com/watch?v=RrJ1ESPMD8c&ab_channel=%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB2.0

Впрочем, это не помогло Марселю, который на 85-й минуте пропустил третий гол и проиграл со счетом 1:3.

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После 22-х туров Марсель занимает второе место, отставая от лидера ПСЖ на восемь очков.

Малиновский стал игроком Марселя 9 января этого года, перейдя из итальянской Аталанты на правах аренды с правом выкупа.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Французская Лига 1 ФК Марсель Руслан Малиновский

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