Гол Малиновского Ювентусу признали лучшим в сезоне Аталанты — видео
Руслан Малиновский играет в Аталанте с 2019 года (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновской стал автором лучшего гола сезона в клубе из Бергамо.
Лучшим голом сезона в Аталанте признан забитый мяч Малиновского в 25 туре чемпионата Италии в ворота Ювентуса (1:1).
Украинец отправил мяч в ворота туринского клуба дальним ударом после скидки партнера во время розыгрыша штрафного.
Гол Малиновского также оказался на 19-м месте в рейтинге лучших голов чемпионата Италии в сезоне.
Ранее сообщалось, что гол защитника сборной Украины и Брюгге Эдуарда Соболя признан лучшим в сезоне 2021/22 за бельгийский клуб.
Перед этим гол украинского защитника английского Эвертона Виталия Миколенко также признали лучшим в клубе в сезоне 2021/22.
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