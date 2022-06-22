Гол Малиновского Ювентусу признали лучшим в сезоне Аталанты — видео 22 июня, 21:01 Цей матеріал також доступний українською Руслан Малиновский играет в Аталанте с 2019 года (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновской стал автором лучшего гола сезона в клубе из Бергамо.

Лучшим голом сезона в Аталанте признан забитый мяч Малиновского в 25 туре чемпионата Италии в ворота Ювентуса (1:1).

Украинец отправил мяч в ворота туринского клуба дальним ударом после скидки партнера во время розыгрыша штрафного.

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Гол Малиновского также оказался на 19-м месте в рейтинге лучших голов чемпионата Италии в сезоне.



Da vedere e rivedere 🤩

Ecco il vostro https://t.co/GITQJpnKjd Goal of the Season! ☄️



Putting your Goal of the Season on repeat ✔️

Take a bow, @malinovskyi18! 🤯#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/aR3yEe6FDC — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 22, 2022

Ранее сообщалось, что гол защитника сборной Украины и Брюгге Эдуарда Соболя признан лучшим в сезоне 2021/22 за бельгийский клуб.

Перед этим гол украинского защитника английского Эвертона Виталия Миколенко также признали лучшим в клубе в сезоне 2021/22.

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