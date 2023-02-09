Звезда сборной Украины эффектным голом выбил ПСЖ с Месси и Неймаром из Кубка Франции — видео

9 февраля, 07:12
Поделиться:
Малиновский забил победный мяч (Фото:ФК Марсель via Facebook)

Малиновский забил победный мяч (Фото:ФК Марсель via Facebook)

Звездный украинский футболист Руслан Малиновский зрелищным голом принес своему клубу Марселю победу над ПСЖ в 1/8 финала Кубка Франции.

На 57-й минуте при счете 1:1 полузащитник подхватил мяч на линии чужой штрафной и сумел ударом с лету поразить ворота парижской команды.

https://www.youtube.com/watch?v=4cnSek_uCds

Марсель вышел вперед в середине первого тайма благодаря голу с пенальти от экс-звезды Барселоны, Арсенала и Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса, но бывший капитана Реала Серхио Рамос восстановил равновесие на 45+2-й минуте.

Видео дня

Читайте также:

Малиновский (слева) заверил, что машинально пожал руку Головину (Фото:REUTERS/Eric Gaillard) «Лучше бы обошел его стороной». Звезда украинского футбола извинился за скандальные объятия с российским игроком

В итоге ПСЖ, в атаке которого действовал грозный дуэт Лионеля Месси и Неймара, не сумел вновь сравнять счет и вылетел из турнира.

Малиновский вышел в стартовом составе Марселя и провел на поле весь матч, который стал его седьмым за французский клуб после своего перехода из итальянской Аталанты в январе 2023 года.

6 февраля украинский полузащитник забил свой дебютный гол за новую команду в матче против Ниццы.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Неймар Лионель Месси Франция ФК Марсель Руслан Малиновский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X