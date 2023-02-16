Одна из самых низких в команде. СМИ озвучили зарплату звезды сборной Украины во французском топ-клубе 16 февраля, 17:32 Малиновский получает 150 тыс. евро в месяц (Фото:ФК Марсель)

Стала известна зарплата одного из лидеров сборной Украины Руслана Малиновского во французском Марселе, куда он перешел из итальянской Аталанты в январе этого года, сообщает StatsOMP .

По информации источника, Малиновский получает в Марселе 150 тыс. евро в месяц, что составляет 1,8 млн в год.

Это одна из самых низких зарплат во французском клубе. В опубликованном рейтинге зарплат украинец занимает 16-е место среди 22-х игроков Марселя.

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Больше всего в клубе зарабатывает Эрик Байи – 416 тыс. евро в месяц. Также в тройку лидеров входят Маттео Гендузи (400 тыс. евро) и Аззедин Унаи (346 тыс. евро).

Фото: statsomp.fr

Фото: statsomp.fr

При этом в Марселе Малиновский получает гораздо больше, чем в Аталанте, где его зарплата составляла 1 млн. евро.

Ранее Малиновский зрелищным голом принес Марселю победу над ПСЖ в 1/8 финала Кубка Франции.