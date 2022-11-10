Чемпионат Испании. Атлетико после сенсационного поражения выпал из тройки лидеров, Севилья рискует оказаться в зоне вылета — видео
Атлетико опустился на шестое место (Фото:REUTERS/Juan Medina)
Состоялись четыре матча 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Атлетико, перед началом тура находившийся на третьем месте, уступил Мальорке 0:1 и опустился на шестую строчку.
Мадридский клуб в последних трех матчах чемпионата потерпел два поражения при одной ничьей.
Еще более плохие дела у Севильи, которая уступила Реал Сосьедаду 0:1 и рискует по итогам тура опуститься в зону вылета, поскольку у Сельты и Кадиса еще матч в запасе.
Результаты матчей:
Севилья - Реал Сосьедад 1:2
Голы: Мир, 44 - Серлот, 20, Мендес, 44
Удаления: Ракитич, 28, Ньязну, 34 (Севилья)
Альмерия - Хетафе 1:0
Гол: Баптистао, 26
Эспаньол - Вильяреал 0:1
Гол: Лекомт, 65 (авт)
Мальорка - Атлетико 1:0
Гол: Мурики, 16
Турнирная таблица
Накануне Барселона одержала победу над Осасуной (2:1) и укрепила лидерство.