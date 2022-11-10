Чемпионат Испании. Атлетико после сенсационного поражения выпал из тройки лидеров, Севилья рискует оказаться в зоне вылета — видео

10 ноября, 00:38
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Атлетико опустился на шестое место (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Атлетико опустился на шестое место (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Состоялись четыре матча 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

Атлетико, перед началом тура находившийся на третьем месте, уступил Мальорке 0:1 и опустился на шестую строчку.

Мадридский клуб в последних трех матчах чемпионата потерпел два поражения при одной ничьей.

Видео дня

Еще более плохие дела у Севильи, которая уступила Реал Сосьедаду 0:1 и рискует по итогам тура опуститься в зону вылета, поскольку у Сельты и Кадиса еще матч в запасе.

Результаты матчей:

Севилья - Реал Сосьедад 1:2
Голы: Мир, 44 - Серлот, 20, Мендес, 44
Удаления: Ракитич, 28, Ньязну, 34 (Севилья)

Альмерия - Хетафе 1:0
Гол: Баптистао, 26

Эспаньол - Вильяреал 0:1
Гол: Лекомт, 65 (авт)

Мальорка - Атлетико 1:0
Гол: Мурики, 16

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Барселона одержала победу над Осасуной (2:1) и укрепила лидерство.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании ФК Севилья Примера Реал Сосьедад Эспаньол Вильярреал

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