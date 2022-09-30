«Он будет играть до 40 лет». Мама Роналду назвала клуб, в котором хотела бы видеть сына 30 сентября, 16:46 Долорес Авейру хочет видеть Роналду в Спортинге (Фото:Долорес Авейру via Instagram)

Мама нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Долореш Авейру рассказала о планах футболиста.

По словам Долореш, она хотела бы, чтобы Роналду вернулся в лиссабонский Спортинг, где он начинал карьеру, сообщает iG Esporte.

«Если Роналду не перейдет, его сын, Криштиану-младший, будет играть там. Обещаю.

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Переход Роналду не состоялся в этом году, будет в следующем. Даст бог, в этом или в следующем году он перейдет", - сказала мама футболиста.

Также Долореш рассказала, до скольких лет Роналду планирует играть в футбол.

«У него есть воля, он будет играть до 40 лет», — заверила Долореш.

Ранее сообщалось, что агент Роналду Жорже Мендеш пытался договориться со Спортингом о переходе Криштиану, но до конкретики дело не дошло.