Ситуацию спас Ребров. MamaRika со звездами футбола собрала огромную сумму на дроны для Азова 21 апреля, 11:48 С аукционом помог Ребров (Фото:MamaRika)

Украинский флаг у певицы выкупили Сергей Ребров, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.



Популярная певица MamaRika в Дубае выступала с концертом перед украинцами, которые живут в ОАЭ. Кроме того, планировала там провести благотворительный аукцион, чтобы собрать средства для ВСУ.

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Главным лотом должен был стать флаг с подписями наших бойцов, которые сейчас находятся в одной из самых горячих точек на востоке страны. На собранные средства MamaRika планировала приобрести разведывательные дроны для третьей отдельной штурмовой бригады Азов.

К сожалению, на месте оказалось, что аукционы в ОАЭ запрещены.

Помог случай. Певицу на интервью позвала Анна Реброва, жена легендарного украинского футболиста Сергея Реброва. Когда Анна узнала об этой ситуации, сразу же рассказала обо всем мужу. Он обратился к своим друзьям — игрокам сборной Украины по футболу Александру Зинченко, Андрею Ярмоленко и Роману Яремчуку, вместе они выкупили флаг за невероятно большую сумму — 2,3 миллиона гривен!

Певица вместе с семьей Ребровых / Фото: MamaRika

На полученные деньги MamaRika смогла приобрести пять дронов: два DJI Matrice 300rtk и три DJI Mavic 3 enterprise!

«Я была в приятном шоке. Я очень благодарна Ане и всем ребятам из нашей сборной за то, что у них такие большие сердца! Это невероятный пример единства и того, как украинцы готовы подставить плечо друг другу в трудные времена. Совместными усилиями мы внесли такой важный вклад в нашу победу», — призналась MamaRika.

Ранее Ребров пожертвовал значительную сумму семьям погибших на войне футбольных фанатов.