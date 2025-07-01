Гвардиола назвал человека, из-за которого Манчестер Сити вылетел из клубного ЧМ

1 июля, 12:18
Поделиться:
Хосеп Гвардиола высказался про поражение от Аль-Хиляля (Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Хосеп Гвардиола высказался про поражение от Аль-Хиляля (Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался по поводу поражения от Аль-Хиляля в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Читайте также:
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Испанский специалист похвалил команду за игру.

«На этой стадии все матчи сложные. Мы позволили им создавать переходы, но и сами создали много моментов. В целом мы играли хорошо. Жаль. Мы были в очень хорошем состоянии, и я не могу не поблагодарить персонал за то, как они готовят команду».

Реклама

Гвардиола похвалил голкипера соперника Яссина Буну, отметив его игру в воротах.

«Футболисты отдают себя полностью. Мы создали много моментов, но Буну сделал невероятные сейвы. Больше ничего добавить. У меня такое ощущение, что команда будет иметь хороший вид. Но теперь время отдохнуть, перезагрузить мысли и вернуться в следующем сезоне», — цитирует Гвардиолу пресс-служба Манчестер Сити.

Напомним, что Буну прославился своей игрой за Севилью и сборную Марокко. В 2022 году голкипер стал одним из героев национальной команды, которая заняла четвертое место на чемпионате мира по футболу.

Читайте также:
Клубный ЧМ-2025. Первые четвертьфиналисты — расписание и результаты всех матчей, турнирные таблицы, сетка плей-офф

В четвертьфинале Аль-Хиляль сыграет с бразильским Флуминенсе, который ранее выбил миланский Интер.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Хосеп Гвардиола Манчестер Сити клубный чемпионат мира

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X