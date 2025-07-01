Гвардиола назвал человека, из-за которого Манчестер Сити вылетел из клубного ЧМ

Испанский специалист похвалил команду за игру.

«На этой стадии все матчи сложные. Мы позволили им создавать переходы, но и сами создали много моментов. В целом мы играли хорошо. Жаль. Мы были в очень хорошем состоянии, и я не могу не поблагодарить персонал за то, как они готовят команду».

Гвардиола похвалил голкипера соперника Яссина Буну, отметив его игру в воротах.

«Футболисты отдают себя полностью. Мы создали много моментов, но Буну сделал невероятные сейвы. Больше ничего добавить. У меня такое ощущение, что команда будет иметь хороший вид. Но теперь время отдохнуть, перезагрузить мысли и вернуться в следующем сезоне», — цитирует Гвардиолу пресс-служба Манчестер Сити.

Напомним, что Буну прославился своей игрой за Севилью и сборную Марокко. В 2022 году голкипер стал одним из героев национальной команды, которая заняла четвертое место на чемпионате мира по футболу.

В четвертьфинале Аль-Хиляль сыграет с бразильским Флуминенсе, который ранее выбил миланский Интер.