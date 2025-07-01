Манчестер Сити в матче с семью голами сенсационно вылетел из клубного чемпионата мира — видео

1 июля, 08:30
Манчестер Сити проиграл Аль-Хилялю и покинул турнир (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

В ночь на 1 июля состоялся поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года, в котором сошлись Манчестер Сити и Аль-Хиляль.

Подопечные Хосепа Гвардиолы были фаворитом встречи, а с первых минут начали показывать это. Бернарду Силва открыл счет на старте игры.

Сразу после перерыва саудовская команда шокировала соперника, забив два мяча.

Сити сумел восстановить ничейный результат благодаря голу Эрлинга Холанда.

До конца основного времени команды больше не забивали, поединок перешел в экстра-таймы.

Аль-Хиляль вышел вперед после результативного удара Калиду Кулибали. На этот мяч в составе «горожан» ответил Фил Фоден.

Финальную точку поставил футболист представителя Саудовской Аравии Маркос Леонардо, который по итогу встречи оформил дубль. Манчестер Сити не сумел отыграться и покинул турнир.

Манчестер Сити (Англия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — 3:4
Голы: Бернардо Силва, 9, Холанд, 55, Фоден, 104 — Маркос Леонардо, 46, 113, Малком, 52, Кулибали, 94

https://www.youtube.com/embed/c_I6CJkS4aQ?si=G1g3bH7-RaruNc4t
В четвертьфинале Аль-Хиляль сыграет с бразильским Флуминенсе, который ранее выбил миланский Интер.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Манчестер Сити клубный чемпионат мира

