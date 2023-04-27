Золотой матч. МанСити уничтожил Арсенал в битве за чемпионство — видео 27 апреля, 00:24 Зинченко против де Брейне (Фото:REUTERS/Phil Noble)

В английской Премьер-лиге довольно неожиданно завершился поединок двух лучших команд сезона.



Эксперты окрестили матч Манчестер Сити — Арсенал золотым. Ведь обе команды ведут борьбу за чемпионство и каждой победа была нужна, как воздух.

Долгое время в чемпионате лидировал Арсенал, однако три последних матча лондонский клуб сыграл вничью, что позволило МанСити подойти к «канонирам» вплотную.

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Встреча началась с быстрого гола, когда уже на 7-й минуте отличился де Брейне. В конце тайма хозява поля увеличили свое преимущество, а после перерыва де Брейне оформил дубль.

Не ушел с поля без забитого гола и лучший бомбардир манчестерского клуба Холанд.

Украинец Александр Зинченко за Арсенал отыграл весь матч.

Манчестер Сити — Арсенал — 4:1

Голы: де Брейне, 7, Стоунз, 45+1, де Брейне, 54, Холанд, 90+5 — Холдинг, 86

В турнирной таблице Арсенал остался на первом месте. У МанСити на два очка меньше, но две игры в запасе.

Фото: flashscore.ua

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