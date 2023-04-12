Манчестер Сити уничтожил Баварию в Лиге чемпионов — видео разгрома 12 апреля, 00:10 Холанд забил третий гол в матче (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

В первом четвертьфинальном поединке английский клуб на своем поле одержал убедительную победу.

Манчестер Сити полностью переиграл немецкий клуб, забил три мяча и еще столько же мог забить, но Баварию несколько раз выручил Зоммер.

В первом тайме Родри шикарным ударом снял «паутину» с «девятки» немецких ворот.

Видео дня

А после перерыв Холанд организовал еще два гола. Сначала норвежец отдал голевую передачу, а затем и сам забил.

Манчестер Сити — Бавария — 3:0

Голы: Родри, 27, Б. Силва, 70, Холанд, 76

Манчестер Сити: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Стоунс, Родри, Б. Силва, де Брейне (Альварес, 67), Гюндоган, Грилиш, Холанд.

Бавария: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Девис (Канселу, 81), Киммих, Горецка, Коман, Мусиала (Мане, 69), Сане, Гнабри (Мюллер, 80).

Статистика матча

Фото: flashscore.ua

Обзор матча

В другом поединке дня Интер в гостях обыграл Бенфику.