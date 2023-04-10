Манчестер Сити — Бавария. Где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов 10 апреля, 20:25 Гвардиола и Тухель (Фото:REUTERS)

Во вторник, 11 апреля, будет сыгран первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Манчестер Сити принимает Баварию.

Между 1/8 и четвертьфиналом Бавария сменила тренера. Вместо Юлиана Нагельсманна в клуб пришел Томас Тухель. Работать в подобных условиях Тухелю уже доводилось, когда он возглавил Челси в середине сезона-2020/21 и выиграл Лигу чемпионов.

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Наставник МанСити Хосеп Гвардиола — один из самых титулованных тренеров в истории. Он дважды выигрывал Лигу чемпионов с Барселоной. Трижды становился чемпионом с Барселоной и Баварией, а в прошлом сезоне в четвертый раз выиграл Премьер-лигу с Манчестер Сити. Но брали его в английский клуб именно для победы в Лиге чемпионов.

За битвой Гвардиолы и Тухеля следите на сайте NV. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Бавария.

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV. Именно на этих платформах можно будет посмотреть встречу МанСити — Бавария, начиная с 22:00.