Манчестер Сити — Бавария. Букмекеры назвали вероятный счет четвертьфинала Лиги чемпионов 11 апреля, 09:42 Тренировка МанСити (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Во вторник, 11 апреля, будут сыграны поединки плей-офф Лиги чемпионов. В Манчестере местный Сити принимает Баварию.

Матч Манчестер Сити — Бавария начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию четвертьфинала Лиги чемпионов.

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом противостояния английский клуб. Котировки bet365 на матч: победа Манчестер Сити — 1.73, ничья — 4.00, победа Баварии — 4.50. Коэффициент на проход в следующий раунд: Манчестер Сити — 1.55, Бавария — 2.45.

Видео дня

Что касается сегодняшней игры, то букмекеры прогнозируют, что обе команды забьют. Вероятный счет 1:1 или 2:1 в пользу Манчестер Сити.

Напомним, что в другом поединке дня Бенфика принимает Интер.