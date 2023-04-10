Манчестер Сити — Бавария: онлайн суперматча Лиги чемпионов
Битва за полуфинал (Фото:REUTERS)
Четвертьфиналы Лиги чемпионов начинаются с поединка, который бы легко украсил и финал турнира. 11 апреля сыграют Манчестер Сити и Бавария.
Матч в Англии начнется в 22:00 по киевскому времени. NV проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Путь в четвертьфинал
МанСити в 1/8 финала эффектно прошел Лейпциг. В Германии счет был — 1:1.
А вот в Манчестере Эрлинг Холанд забил Лейпцигу пять мячей! МанСити выиграл — 7:0.
Бавария дважды обыграла Пари Сен-Жермен с, пожалуй, самой грозной атакой мира во главе с Месси и Мбаппе.
В Париже немцы выиграли — 1:0.
В Мюнхене Бавария победила — 2:0.
Предыдущие встречи
Манчестер Сити провел с Баварией шесть матчей, которые пришлись на групповые этапы Лиги чемпионов с 2011 по 2014 год, пишет УЕФА. Каждая из команд отпраздновала по три победы. Последние встречи состоялись в сезоне 2014/15. Бавария победила в Мюнхене — 1:0 в первом туре, МанСити взял реванш — 3:2 в пятом, но первое место в группе занял немецкий клуб. Баварию в то время тренировал нынешний наставник МанСити Хосеп Гвардиола.
Кто фаворит
Аналитики букмекерских контор считают, что лучшие шансы выйти в полуфинал имеет английский клуб. Котировки bet365 на матч: победа Манчестер Сити — 1.73, ничья — 4.00, победа Баварии — 4.50. Коэффициент на проход в следующий раунд: Манчестер Сити — 1.55, Бавария — 2.45.
Где смотреть
Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.
В другом четвертьфинале Лиги чемпионов 11 апреля сыграют Бенфика и Интер.