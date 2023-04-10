Манчестер Сити — Бавария: онлайн суперматча Лиги чемпионов 10 апреля, 15:55 Битва за полуфинал (Фото:REUTERS)

Четвертьфиналы Лиги чемпионов начинаются с поединка, который бы легко украсил и финал турнира. 11 апреля сыграют Манчестер Сити и Бавария.

Матч в Англии начнется в 22:00 по киевскому времени. NV проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Путь в четвертьфинал

МанСити в 1/8 финала эффектно прошел Лейпциг. В Германии счет был — 1:1.

Видео дня

А вот в Манчестере Эрлинг Холанд забил Лейпцигу пять мячей! МанСити выиграл — 7:0.

Бавария дважды обыграла Пари Сен-Жермен с, пожалуй, самой грозной атакой мира во главе с Месси и Мбаппе.

В Париже немцы выиграли — 1:0.

В Мюнхене Бавария победила — 2:0.

Предыдущие встречи

Манчестер Сити провел с Баварией шесть матчей, которые пришлись на групповые этапы Лиги чемпионов с 2011 по 2014 год, пишет УЕФА. Каждая из команд отпраздновала по три победы. Последние встречи состоялись в сезоне 2014/15. Бавария победила в Мюнхене — 1:0 в первом туре, МанСити взял реванш — 3:2 в пятом, но первое место в группе занял немецкий клуб. Баварию в то время тренировал нынешний наставник МанСити Хосеп Гвардиола.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают, что лучшие шансы выйти в полуфинал имеет английский клуб. Котировки bet365 на матч: победа Манчестер Сити — 1.73, ничья — 4.00, победа Баварии — 4.50. Коэффициент на проход в следующий раунд: Манчестер Сити — 1.55, Бавария — 2.45.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.

В другом четвертьфинале Лиги чемпионов 11 апреля сыграют Бенфика и Интер.