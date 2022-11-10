Кубок английской лиги. Арсенал с Зинченко и Тоттенхэм вылетели, Ливерпуль драматично прошел дальше, Манчестер Сити выбил Челси — видео
Манчестер Сити обыграл Челси 2:0 (Фото:REUTERS/Craig Brough)
Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.
На этой стадии прекратили борьбу сразу три топ-клуба — Арсенал, Тоттенхэм и Челси.
Арсенал дома уступил 1:3 Брайтону, который возглавляет экс-наставник Шахтера Роберто Де Дзерби. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко появился на поле на 72-й минуте, однако не смог повлиять на результат.
Тоттенхэм уступил 0:2 Ноттингему Форресту, а Манчестер Сити с таким же счетом обыграл Челси.
Со скрипом в следующий раунд прошел Ливерпуль, который только в серии пенальти одолел Дерби.
Сегодня, 10 октября, в матче Манчестер Юнайтед — Астон Вилла определится последний участник 1/8 финала.
Результаты матчей:
Арсенал — Брайтон 1:3
Голы: Нкетия, 20 — Велбек, 27, Митома, 58, Лемпти, 71
Саутгемптон — Шеффилд Уенсдей 1:1 (по пенальти — 6:5)
Голы: Уорд-Праус, 45+2 — Виндесс, 24
Ньюкасл — Кристал Пелас 0:0 (по пенальти — 3:2)
Ноттингем Форрест — Тоттенхэм 2:0
Голы: Лоди, 50, Лингард, 57
Удаление: Мангаля, 78 (Н)
Вест Хэм — Блэкберн 2:2 (по пенальти — 9:10)
Голы: Форнальс, 38, Антонио, 78 — Вейл, 6, Диас, 88
Вулверхэмптон — Лидс 1:0
Гол: Траоре, 85
Ливерпуль — Дерби Каунти 0:0 (по пенальти — 3:2)
Манчестер Сити — Челси 2:0
Голы: Марез, 53, Альварес, 58
Борнмут — Эвертон 4:1
Голы: Лоу, 7, Станислас, 47, Маркондес, 78, Энтони, 82 — Грей, 67
Брентфорд — Джиллингем 1:1 (по пенальти — 5:6)
Голы: Тоуни, 3 — Мандрон, 75
Бристоль Сити — Линкольн Сити 1:3
Голы: Конвей, 80 — Верчу, 6, Хаус, 15, О’Коннор, 49
Бернли — Кроули Таун 3:1
Голы: Барнс, 24, Зарури, 79, 90 — Телфорд 22
Лестер — Ньюпорт Каунти 3:0
Голы: Джастин 44, Варди 70, 82
Милтон Кейнс Донс — Моркам 2:0
Голы: О’Хора, 18, Деннис, 51
Стивенэйдж — Чарльтон 1:1, (по пенальти — 4:5)
Голы: Норрис, 22 (пен) — Анеке, 87
Ранее в 15-м туре английской Премьер-лиги Арсенал победил Челси (1:0), а Тоттенхэм уступил Ливерпулю (1:2).