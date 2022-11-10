Кубок английской лиги. Арсенал с Зинченко и Тоттенхэм вылетели, Ливерпуль драматично прошел дальше, Манчестер Сити выбил Челси — видео 10 ноября, 09:54 Манчестер Сити обыграл Челси 2:0 (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Состоялись матчи 1/16 финала Кубка английской лиги.

На этой стадии прекратили борьбу сразу три топ-клуба — Арсенал, Тоттенхэм и Челси.

Арсенал дома уступил 1:3 Брайтону, который возглавляет экс-наставник Шахтера Роберто Де Дзерби. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко появился на поле на 72-й минуте, однако не смог повлиять на результат.

Видео дня

Тоттенхэм уступил 0:2 Ноттингему Форресту, а Манчестер Сити с таким же счетом обыграл Челси.

Со скрипом в следующий раунд прошел Ливерпуль, который только в серии пенальти одолел Дерби.

Сегодня, 10 октября, в матче Манчестер Юнайтед — Астон Вилла определится последний участник 1/8 финала.

Результаты матчей:

Арсенал — Брайтон 1:3

Голы: Нкетия, 20 — Велбек, 27, Митома, 58, Лемпти, 71

Саутгемптон — Шеффилд Уенсдей 1:1 (по пенальти — 6:5)

Голы: Уорд-Праус, 45+2 — Виндесс, 24

Ньюкасл — Кристал Пелас 0:0 (по пенальти — 3:2)

Ноттингем Форрест — Тоттенхэм 2:0

Голы: Лоди, 50, Лингард, 57

Удаление: Мангаля, 78 (Н)

Вест Хэм — Блэкберн 2:2 (по пенальти — 9:10)

Голы: Форнальс, 38, Антонио, 78 — Вейл, 6, Диас, 88

Вулверхэмптон — Лидс 1:0

Гол: Траоре, 85

Ливерпуль — Дерби Каунти 0:0 (по пенальти — 3:2)

Манчестер Сити — Челси 2:0

Голы: Марез, 53, Альварес, 58

Борнмут — Эвертон 4:1

Голы: Лоу, 7, Станислас, 47, Маркондес, 78, Энтони, 82 — Грей, 67

Брентфорд — Джиллингем 1:1 (по пенальти — 5:6)

Голы: Тоуни, 3 — Мандрон, 75

Бристоль Сити — Линкольн Сити 1:3

Голы: Конвей, 80 — Верчу, 6, Хаус, 15, О’Коннор, 49

Бернли — Кроули Таун 3:1

Голы: Барнс, 24, Зарури, 79, 90 — Телфорд 22

Лестер — Ньюпорт Каунти 3:0

Голы: Джастин 44, Варди 70, 82

Милтон Кейнс Донс — Моркам 2:0

Голы: О’Хора, 18, Деннис, 51

Стивенэйдж — Чарльтон 1:1, (по пенальти — 4:5)

Голы: Норрис, 22 (пен) — Анеке, 87

Ранее в 15-м туре английской Премьер-лиги Арсенал победил Челси (1:0), а Тоттенхэм уступил Ливерпулю (1:2).