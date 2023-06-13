«Вы заслужили это». Элтон Джон трогательно признался в любви к Гвардиоле и Манчестер Сити после исторического достижения — видео
Элтон Джон (Фото:Элтон Джон через Instagram)
Популярный музыкант, обладатель пяти премий Грэмми Элтон Джон поздравил Манчестер Сити, который выиграл в сезоне английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов, обыграв в финале итальянский Интер.
Элтон Джон записал видеообращение, которое было опубликовано в официальном аккаунте Манчестер Сити в Instagram.
Музыкант является страстным поклонником английского Уотфорда, но не смог обойти вниманием историческое достижение подопечных Хосепа Гвардиолы.
«Привет, Пеп! Привет, ребята! Вы сделали это. Я очень рад за вас! Какой сезон, какое достижение! Могу только порадоваться за вас. Было здорово встретиться с вами в аэропорту в Манчестере.
Желаю вам всего наилучшего в межсезонье. Вам нужен хороший отдых, но получите удовольствие от празднования в Манчестере. Вы заслужили на это. Я люблю вас, берегите себя", — сказал Элтон Джон.
Ранее сообщалось, что украинский экс-футболист Манчестер Сити Александр Зинченко поздравил «горожан» с победой в Лиге чемпионов.