«Вы заслужили это». Элтон Джон трогательно признался в любви к Гвардиоле и Манчестер Сити после исторического достижения — видео

13 июня, 12:58
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Элтон Джон (Фото:Элтон Джон через Instagram)

Элтон Джон (Фото:Элтон Джон через Instagram)

Популярный музыкант, обладатель пяти премий Грэмми Элтон Джон поздравил Манчестер Сити, который выиграл в сезоне английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов, обыграв в финале итальянский Интер.

Элтон Джон записал видеообращение, которое было опубликовано в официальном аккаунте Манчестер Сити в Instagram.

Музыкант является страстным поклонником английского Уотфорда, но не смог обойти вниманием историческое достижение подопечных Хосепа Гвардиолы.

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«Привет, Пеп! Привет, ребята! Вы сделали это. Я очень рад за вас! Какой сезон, какое достижение! Могу только порадоваться за вас. Было здорово встретиться с вами в аэропорту в Манчестере.

Желаю вам всего наилучшего в межсезонье. Вам нужен хороший отдых, но получите удовольствие от празднования в Манчестере. Вы заслужили на это. Я люблю вас, берегите себя", — сказал Элтон Джон.

Ранее сообщалось, что украинский экс-футболист Манчестер Сити Александр Зинченко поздравил «горожан» с победой в Лиге чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Манчестер Сити Элтон Джон Английская Премьер-лига Кубок Англии

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