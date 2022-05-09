В ожидании громкого трансфера. Звездный форвард Боруссии Дортмунд прошел медосмотр в Манчестер Сити — журналист
Эрлинг Холанд станет одноклубником Александра Зинченко (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)
Звездный норвежский форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд в шаге от официального перехода в Манчестер Сити, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
По информации журналиста, Холанд уже прошел медосмотр в английском клубе и вернулся в Германию, чтобы доиграть сезон за дортмундцев.
Манчестер Сити сообщил правлению Боруссии, что через несколько часов клуб активирует положение о переходе.
Ожидается, что за трансфер Холанда «горожане» заплатят около 60 млн евро, а официально о переходе будет объявлено на этой неделе.
В этом сезоне Холанд сыграл за Боруссию Дортмунд в 29 матчах, в которых забил 28 голов и отдал восемь голевых передач.
Ранее сообщалось, что норвежец будет получать в Манчестер Сити более 600 тысяч евро в неделю и станет самым оплачиваемым футболистом АПЛ, обойдя бельгийского игрока Манчестер Ситие Кевина де Брюйне, доход которого составляет около 460 тысяч евро в неделю.
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