Английская Премьер-лига. Манчестер Сити приблизился к лидеру, Манчестер Юнайтед закрепился в топ-3 — видео

12 февраля, 20:24
Поделиться:
Манчестер Сити приблизился к Арсеналу (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Манчестер Сити приблизился к Арсеналу (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Состоялись еще два матча 23-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед благодаря голам Рашфорда и Гарначо в конце матча обыграл Лидс со счетом 2:0 и закрепился на третьей строчке.

Читайте также:
Грозит снятие очков. Английская Премьер-лига обвинила Манчестер Сити в многочисленных нарушениях финансового фэйр-плей

Манчестер Сити уверенно победил Астон Виллу 3:1 и приблизился к Арсеналу, который теперь лидирует с преимуществом в три очка, однако имеет на один сыгранный матч меньше, чем «горожане».

Видео дня

Результаты матчей:

Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Рашфорд, 80, Гарначо, 85

https://www.youtube.com/watch?v=5nWFZQ7dCUM&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1
Голы: Родри, 4, Гюндоган, 39, Марез, 45+1 - Воткинс, 61

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Челси с Михаилом Мудриком и Арсенал с Александром Зинченко не смогли победить Вест Хэм и Брентфорд соответственно.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X