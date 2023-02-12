Английская Премьер-лига. Манчестер Сити приблизился к лидеру, Манчестер Юнайтед закрепился в топ-3 — видео
Манчестер Сити приблизился к Арсеналу (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Состоялись еще два матча 23-го тура английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед благодаря голам Рашфорда и Гарначо в конце матча обыграл Лидс со счетом 2:0 и закрепился на третьей строчке.
Манчестер Сити уверенно победил Астон Виллу 3:1 и приблизился к Арсеналу, который теперь лидирует с преимуществом в три очка, однако имеет на один сыгранный матч меньше, чем «горожане».
Результаты матчей:
Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Рашфорд, 80, Гарначо, 85
Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1
Голы: Родри, 4, Гюндоган, 39, Марез, 45+1 - Воткинс, 61
Турнирная таблица
Накануне Челси с Михаилом Мудриком и Арсенал с Александром Зинченко не смогли победить Вест Хэм и Брентфорд соответственно.