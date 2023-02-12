Английская Премьер-лига. Манчестер Сити приблизился к лидеру, Манчестер Юнайтед закрепился в топ-3 — видео 12 февраля, 20:24 Манчестер Сити приблизился к Арсеналу (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Состоялись еще два матча 23-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед благодаря голам Рашфорда и Гарначо в конце матча обыграл Лидс со счетом 2:0 и закрепился на третьей строчке.

Манчестер Сити уверенно победил Астон Виллу 3:1 и приблизился к Арсеналу, который теперь лидирует с преимуществом в три очка, однако имеет на один сыгранный матч меньше, чем «горожане».

Видео дня

Результаты матчей:

Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Рашфорд, 80, Гарначо, 85

Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1

Голы: Родри, 4, Гюндоган, 39, Марез, 45+1 - Воткинс, 61

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Челси с Михаилом Мудриком и Арсенал с Александром Зинченко не смогли победить Вест Хэм и Брентфорд соответственно.