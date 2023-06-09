Манчестер Сити — Интер: где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

9 июня, 13:14
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Трофей ЛЧ под охраной конной полиции (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)

Трофей ЛЧ под охраной конной полиции (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)

В главном клубном турнире Европы сыграют гранды английского и итальянского футбола.

Напомним, ранее уже было сыграно два еврокубковых финала. Лигу Европы выиграла Севилья, а победителем Лиги конференций стал Вест Хэм.

Где пройдет матч. Поединок состоится в Стамбуле (Турция) на Олимпийском стадионе имени Ататюрка, который вмещает 80 500 зрителей.

Видео дня

Когда финал. В субботу, 10 июня 2023 года.

Во сколько начало финала. Встреча Манчестер Сити — Интер начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч. В Украине официальными трансляторами поединка являются OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Интер.

Ранее мы писали, кто в следующем сезоне будет представлять Украину в Лиге чемпионов.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Манчестер Сити ФК Интер

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