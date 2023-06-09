Манчестер Сити — Интер: где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
Трофей ЛЧ под охраной конной полиции (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)
В главном клубном турнире Европы сыграют гранды английского и итальянского футбола.
Напомним, ранее уже было сыграно два еврокубковых финала. Лигу Европы выиграла Севилья, а победителем Лиги конференций стал Вест Хэм.
Где пройдет матч. Поединок состоится в Стамбуле (Турция) на Олимпийском стадионе имени Ататюрка, который вмещает 80 500 зрителей.
Когда финал. В субботу, 10 июня 2023 года.
Во сколько начало финала. Встреча Манчестер Сити — Интер начнется в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч. В Украине официальными трансляторами поединка являются OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Интер.
Ранее мы писали, кто в следующем сезоне будет представлять Украину в Лиге чемпионов.