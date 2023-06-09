Манчестер Сити — Интер: где и когда смотреть финал Лиги чемпионов 9 июня, 13:14 Трофей ЛЧ под охраной конной полиции (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)

В главном клубном турнире Европы сыграют гранды английского и итальянского футбола.



Напомним, ранее уже было сыграно два еврокубковых финала. Лигу Европы выиграла Севилья, а победителем Лиги конференций стал Вест Хэм.

Где пройдет матч. Поединок состоится в Стамбуле (Турция) на Олимпийском стадионе имени Ататюрка, который вмещает 80 500 зрителей.

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Когда финал. В субботу, 10 июня 2023 года.

🏆 🇹🇷 The #UCL trophy has made it to Istanbul!



📸 Join us at the Champions Festival at Yenikapi to see the biggest prize in club football with your own eyes! ✨@ChampionsLeague | #UCLfinal pic.twitter.com/lArJFtYtzx — UEFA (@UEFA) June 8, 2023

Во сколько начало финала. Встреча Манчестер Сити — Интер начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч. В Украине официальными трансляторами поединка являются OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Интер.

Ранее мы писали, кто в следующем сезоне будет представлять Украину в Лиге чемпионов.